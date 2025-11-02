Смотреть онлайн AE Alexandrias - Akrites Sykeon 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция - Гамма Этники: AE Alexandrias — Akrites Sykeon, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча AE Alexandrias — Akrites Sykeon
Команда AE Alexandrias в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 4-7. Команда Akrites Sykeon, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-11. Команда AE Alexandrias в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Akrites Sykeon забивает 1, пропускает 1.