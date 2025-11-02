Смотреть онлайн Этникос Неоу Керамидиоу - Верия 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция - Гамма Этники: Этникос Неоу Керамидиоу — Верия, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Этникос Неоу Керамидиоу — Верия
Команда Этникос Неоу Керамидиоу в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-7. Команда Верия, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-2. Команда Этникос Неоу Керамидиоу в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Верия забивает 1, пропускает 0.