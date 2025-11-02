Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция - Гамма Этники : Козани — AS Sarakinos , 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Dimotiko Stadio Kozanis .

Превью матча Козани — AS Sarakinos

Команда Козани в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-2. Команда AS Sarakinos, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-3. Команда Козани в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. AS Sarakinos забивает 1, пропускает 0.