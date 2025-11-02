Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция - Гамма Этники : Тиликратис — Proodos Rogon 1966 , 8 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lefkada Stadium .

Превью матча Тиликратис — Proodos Rogon 1966

Команда Тиликратис в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-6. Команда Proodos Rogon 1966, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-6. Команда Тиликратис в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Proodos Rogon 1966 забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды Proodos Rogon 1966, в том матче победу одержали гостьи.