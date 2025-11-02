Смотреть онлайн Aris Filiaton - AE Anagennisi Schimatariou 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция - Гамма Этники: Aris Filiaton — AE Anagennisi Schimatariou, 8 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Aris Filiaton — AE Anagennisi Schimatariou
Команда Aris Filiaton в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-4. Команда AE Anagennisi Schimatariou, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-7. Команда Aris Filiaton в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. AE Anagennisi Schimatariou забивает 1, пропускает 1.