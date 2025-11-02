Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Aris Filiaton - AE Anagennisi Schimatariou 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияГреция - Гамма Этники: Aris FiliatonAE Anagennisi Schimatariou, 8 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Греция - Гамма Этники
Aris Filiaton
Завершен
2 : 0
02 ноября 2025
AE Anagennisi Schimatariou
Превью матча Aris Filiaton — AE Anagennisi Schimatariou

Команда Aris Filiaton в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-4. Команда AE Anagennisi Schimatariou, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-7. Команда Aris Filiaton в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. AE Anagennisi Schimatariou забивает 1, пропускает 1.

Игры 8 тур
09.11.2025
Pyrgos AFC
0:1
Закинтос
Завершен
09.11.2025
Тиелла Рафинас
1:0
Сароникос
Завершен
09.11.2025
Кентаврос Врилиссон
-:-
Родос
Отложен
09.11.2025
Илисиакос
1:0
AO Chaidariou
Завершен
09.11.2025
Apollon Krya Vrysi
1:0
Ксанти
Завершен
09.11.2025
Gams Ermis Exochis
0:0
Козани
Завершен
09.11.2025
AO Miltiadis
0:3
Panthouriakos FC
Завершен
09.11.2025
Эрмис Мелигус
0:1
Pelopas Kiatou
Завершен
09.11.2025
Неас Иониас
0:0
AO Karystou
Завершен
09.11.2025
Granitis Agias Marinas
0:2
Ionikos Nikaia
Завершен
09.11.2025
PAOK Kristonis
0:2
Термаикос
Завершен
09.11.2025
Тиелла Патрас
1:2
Loytrakiou
Завершен
09.11.2025
Аэтос Орфану
3:2
Kilkisiakos
Завершен
09.11.2025
Посейдонас Миханионас
1:1
Iraklis Thermaikou
Завершен
09.11.2025
MGS Orestes Orestiadas
2:1
PAOK Dytikou
Завершен
09.11.2025
PAS Korinthos
0:0
Пангитеаттикос
Завершен
09.11.2025
Панегиалиос
1:0
Паначайки 1891
Завершен
09.11.2025
Аполлон Каламариас
3:0
AE Alexandrias
Завершен
09.11.2025
Asteras Karditsas
2:1
AE Evosmou
Завершен
09.11.2025
Akrites Sykeon
2:0
AS Sarakinos
Завершен
09.11.2025
Этникос Неоу Керамидиоу
3:1
Эордаикос
Завершен
09.11.2025
Верия
1:0
Перикос
Завершен
09.11.2025
Этникос Пиреа
1:1
АО Гиоучтас
Завершен
09.11.2025
Артаки
0:0
Арис Петруполис
Завершен
09.11.2025
Аиас Саламина
0:1
Кьянос Астир Варис
Завершен
09.11.2025
Диагорас
2:2
Докса Виронас
Завершен
09.11.2025
Атсалениос
2:0
Миконос
Завершен
09.11.2025
Пантракикос
2:3
Докса Драмас
Завершен
08.11.2025
AOM Asteras Kaisarianis
3:1
Aer Afantou
Завершен
08.11.2025
Apollon Kalithion FC
4:2
Amarinthiakos FC
Завершен
02.11.2025
Aris Filiaton
2:0
AE Anagennisi Schimatariou
Завершен
02.11.2025
Теспротос
0:3
Aen Selefkeias
Завершен
02.11.2025
Трикала
2:0
Asteras Stavrou
Завершен
02.11.2025
Тиликратис
-:-
Proodos Rogon 1966
Отменен
