Смотреть онлайн Трикала - Asteras Stavrou 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция - Гамма Этники: Трикала — Asteras Stavrou, 8 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Dimotiko Stadio Trikalon.
Превью матча Трикала — Asteras Stavrou
Команда Трикала в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-5. Команда Asteras Stavrou, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 12-5. Команда Трикала в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Asteras Stavrou забивает 1, пропускает 1.