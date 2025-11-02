Превью матча Докса Виронас — Неас Иониас

Команда Докса Виронас в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-6. Команда Неас Иониас, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-10. Команда Докса Виронас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Неас Иониас забивает 1, пропускает 1.