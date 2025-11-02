Смотреть онлайн Кьянос Астир Варис - Granitis Agias Marinas 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция - Гамма Этники: Кьянос Астир Варис — Granitis Agias Marinas, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Athlitiko Kentro Varis.
Превью матча Кьянос Астир Варис — Granitis Agias Marinas
Команда Кьянос Астир Варис в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 12-4.