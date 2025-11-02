Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн Кьянос Астир Варис - Granitis Agias Marinas 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияГреция - Гамма Этники: Кьянос Астир ВарисGranitis Agias Marinas, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Athlitiko Kentro Varis.

МСК, 7 тур, Стадион: Athlitiko Kentro Varis
Греция - Гамма Этники
Кьянос Астир Варис
16'
27'
Завершен
2 : 0
02 ноября 2025
Granitis Agias Marinas
Кьянос Астир Варис icon
16'
Кьянос Астир Варис icon
27'
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
16'
Кьянос Астир Варис - 1-ый Гол
20'
Угловой
Кьянос Астир Варис - Угловой
21'
Угловой
Granitis - Угловой
27'
Кьянос Астир Варис - 2-ой Гол
43'
Угловой
Кьянос Астир Варис - Угловой
44'
Угловой
Granitis - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
52'
Угловой
Granitis - Угловой
85'
Угловой
Granitis - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Кьянос Астир Варис — Granitis Agias Marinas

Команда Кьянос Астир Варис в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 12-4.

Статистика матча

Атаки
98
93
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
3
1
