13.08.2025

Смотреть онлайн Фольгоре Каратезе - Комо U19 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: Фольгоре КаратезеКомо U19 . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio XXV Aprile.

МСК, Стадион: Stadio XXV Aprile
Европа - Товарищеские матчи
Фольгоре Каратезе
47'
77'
Завершен
2 : 1
13 августа 2025
Комо U19
67'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 0,0
Фольгоре Каратезе icon
47'
Комо U19 icon
67'
Фольгоре Каратезе icon
77'
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Комо U19 - Угловой
30'
Угловой
Фольгоре Каратезе - Угловой
33'
Угловой
Фольгоре Каратезе - Угловой
38'
Угловой
Комо U19 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,0
47'
Фольгоре Каратезе - 1-ый Гол
62'
Угловой
Комо U19 - Угловой
66'
Угловой
Комо U19 - Угловой
67'
Угловой
Комо U19 - Угловой
67'
Комо U19 - 2-ой Гол
75'
Угловой
Комо U19 - Угловой
77'
Фольгоре Каратезе - 3-ий Гол
79'
Угловой
Комо U19 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,0

Превью матча Фольгоре Каратезе — Комо U19

Статистика матча

Атаки
56
51
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
4
1
Удары в створ ворот
2
5
Комментарии к матчу
