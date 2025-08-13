13.08.2025
Смотреть онлайн Фольгоре Каратезе - Комо U19 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Фольгоре Каратезе — Комо U19 . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio XXV Aprile.
МСК, Стадион: Stadio XXV Aprile
Европа - Товарищеские матчи
Фольгоре Каратезе
47'
77'
Завершен
2 : 1
13 августа 2025
Комо U19
67'
Счет после первого тайма 0:0 : 0,0
Комо U19
67'
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,0
Текстовая трансляция
11'
Комо U19 - Угловой
30'
Фольгоре Каратезе - Угловой
33'
Фольгоре Каратезе - Угловой
38'
Комо U19 - Угловой
47'
Фольгоре Каратезе - 1-ый Гол
62'
Комо U19 - Угловой
66'
Комо U19 - Угловой
67'
Комо U19 - Угловой
67'
Комо U19 - 2-ой Гол
75'
Комо U19 - Угловой
77'
Фольгоре Каратезе - 3-ий Гол
79'
Комо U19 - Угловой
Превью матча Фольгоре Каратезе — Комо U19
Статистика матча
Атаки
56
51
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
4
1
Удары в створ ворот
2
5
