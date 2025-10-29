Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Комарно - Слован Братислава 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СловакияЧемпионат Словакии по футболу. Суперлига: КомарноСлован Братислава, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ВиОн. Судить этот матч будет Boris Marhefka.

МСК, 3 тур, Стадион: ВиОн
Чемпионат Словакии по футболу. Суперлига
Комарно
62'
71'
Завершен
2 : 3
29 октября 2025
Слован Братислава
Андраз Спорар 63'
Kelvin Ofori 90+2'
Андраз Спорар 90+5'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Комарно icon
62'
Андраз Спорар icon
63'
Комарно icon
71'
Kelvin Ofori icon
90+2'
Андраз Спорар icon
90+5'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Слован Братислава - Угловой
13'
Угловой
Комарно - Угловой
21'
Угловой
Слован Братислава - Угловой
22'
Угловой
Слован Братислава - Угловой
45'
Угловой
Слован Братислава - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Слован Братислава - Угловой
51'
Угловой
Слован Братислава - Угловой
62'
Комарно - 1-ый Гол
63'
Андраз Спорар - 2-ой Гол
71'
Комарно - 3-ий Гол
90'
Угловой
Слован Братислава - Угловой
90+2'
Угловой
Слован Братислава - Угловой
90+2'
Kelvin Ofori - 4-ый Гол
90+3'
Угловой
Слован Братислава - Угловой
90+5'
Андраз Спорар - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Комарно — Слован Братислава

Команда Комарно в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-14. Команда Слован Братислава, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 21-16. Команда Комарно в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Слован Братислава забивает 2, пропускает 2.

Комарно Комарно
5
Словакия
Доминик Шпирьяк
6
Чехия
Dan Ozvolda
12
Чехия
Dominik Zak
24
Чехия
Ondrej Rudzan
37
Словакия
Adam Krcik
13
Словакия
Бенджамин Сараз
22
Румыния
Nandor Karoly Tamas
3
Словакия
Martin Simko
99
ДР Конго
Elvis Mashike Sukisa
8
Словакия
Симон Смехил
21
Словакия
Роберт Пиллар
Тренер
Словакия
Микулас Радвани
Слован Братислава Слован Братислава
18
Словакия
Nino Marcelli
14
Гамбия
Alasana Yirajang
57
Португалия
Sandro Cruz
5
Гана
Rahim Ibrahim
26
Словакия
Filip Lichy
71
Словакия
Доминик Такач
4
Грузия
Гурам Кашиа
28
Панама
Сезар Блэкман
88
Греция
Кириакос Саввидис
11
Армения
Тигран Барсегян
99
Словения
Андраз Спорар
Тренер
Словакия
Владимир Вейсс

Статистика матча

Владение мячом
Комарно Комарно
25%
Слован Братислава Слован Братислава
75%
Атаки
62
84
Угловые
1
9
Удары мимо ворот
7
10
Удары в створ ворот
3
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Boris Marhefka (Словакия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Boris Marhefka назначал пенальти

Комментарии к матчу
