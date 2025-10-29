Смотреть онлайн Комарно - Слован Братислава 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Словакия — Чемпионат Словакии по футболу. Суперлига: Комарно — Слован Братислава, 3 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ВиОн. Судить этот матч будет Boris Marhefka.
Превью матча Комарно — Слован Братислава
Команда Комарно в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 20-14. Команда Слован Братислава, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 21-16. Команда Комарно в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Слован Братислава забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Boris Marhefka (Словакия).
За последние 5 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Boris Marhefka назначал пенальти