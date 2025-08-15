15.08.2025
Смотреть онлайн Кларенс Зебрас - Резерв - Университет Тасмании 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Тасмания - Чемпионат: Кларенс Зебрас - Резерв — Университет Тасмании, 19 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени .
МСК, 19 тур
Австралия - Тасмания - Чемпионат
Кларенс Зебрас - Резерв
7'
68'
Завершен
2 : 0
15 августа 2025
Счет после первого тайма 1:0 : 0,0
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,0
Текстовая трансляция
5'
Кларенс Зебрас - Резерв - Угловой
6'
Кларенс Зебрас - Резерв - Угловой
7'
Кларенс Зебрас - Резерв - 1-ый Гол
8'
Кларенс Зебрас - Резерв - Угловой
9'
Кларенс Зебрас - Резерв - Угловой
21'
Кларенс Зебрас - Резерв - Угловой
25'
Университет Тасмании - Угловой
37'
Кларенс Зебрас - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 0,0
68'
Кларенс Зебрас - Резерв - 2-ой Гол
78'
Кларенс Зебрас - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,0
Превью матча Кларенс Зебрас - Резерв — Университет Тасмании
Статистика матча
Атаки
78
72
Угловые
7
1
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу