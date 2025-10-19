Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Каха Облатос КФД - Gorilas de Juanacatlán 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Сегунда Дивизион: Каха Облатос КФДGorilas de Juanacatlán, 6 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Мексика - Сегунда Дивизион
Каха Облатос КФД
Завершен
0 : 3
19 октября 2025
Gorilas de Juanacatlán
36'
63'
69'
Gorilas de Juanacatlán icon
36'
Счет после первого тайма 0:1
Gorilas de Juanacatlán icon
63'
Gorilas de Juanacatlán icon
69'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Gorilas de Juanacatlán - Угловой
24'
Угловой
Каха Облатос КФД - Угловой
27'
Угловой
Gorilas de Juanacatlán - Угловой
36'
Gorilas de Juanacatlán - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
63'
Gorilas de Juanacatlán - 2-ой Гол
69'
Gorilas de Juanacatlán - 3-ий Гол
77'
Угловой
Каха Облатос КФД - Угловой
88'
Угловой
Gorilas de Juanacatlán - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Каха Облатос КФД — Gorilas de Juanacatlán

Статистика матча

Атаки
86
114
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
0
8
Игры 6 тур
19.10.2025
Каха Облатос КФД
0:3
Gorilas de Juanacatlán
Завершен
19.10.2025
КД Ауенсе
0:2
Dragones de Oaxaca
Завершен
19.10.2025
Артесанос Метепек
4:3
Ураканес Искальи
Завершен
30.09.2025
Клуб Калор
0:0
Коррекаминос II
Завершен
29.09.2025
Neza FC
0:1
Интер Плэйа дел Кармен
Завершен
29.09.2025
Guerreros de Autlán
1:0
Закатекас
Завершен
29.09.2025
Real Apodaca FC
3:1
Гавиланес ФК Матаморос
Завершен
28.09.2025
Лос-Кабос Юнайтед
2:0
ACF Zapotlanejo
Завершен
28.09.2025
Лобос УЛМХ
2:1
Чильпансинго
Завершен
28.09.2025
Tapachula Soconusco FC
4:1
Селая
Завершен
28.09.2025
Racing de Veracruz
2:0
Chapulineros de Oaxaca
Завершен
28.09.2025
Кордобес
1:0
Zacatepec FC
Завершен
28.09.2025
Колима
3:0
Ла-Пьедад
Завершен
28.09.2025
Тритонес Вальярта
0:3
Симарронес
Завершен
28.09.2025
Dragones Toluca
0:1
Монтанесес
Завершен
27.09.2025
Универсидад Гуадалаяра II
0:2
Алакранес
Завершен
27.09.2025
Депортива Венадос
2:2
Héroes de Zaci FC
Отменен
Комментарии к матчу
