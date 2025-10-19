19.10.2025
Смотреть онлайн Каха Облатос КФД - Gorilas de Juanacatlán 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Каха Облатос КФД — Gorilas de Juanacatlán, 6 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Мексика - Сегунда Дивизион
Завершен
0 : 3
19 октября 2025
Gorilas de Juanacatlán
36'
63'
69'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
6'
Gorilas de Juanacatlán - Угловой
24'
Каха Облатос КФД - Угловой
27'
Gorilas de Juanacatlán - Угловой
36'
Gorilas de Juanacatlán - 1-ый Гол
63'
Gorilas de Juanacatlán - 2-ой Гол
69'
Gorilas de Juanacatlán - 3-ий Гол
77'
Каха Облатос КФД - Угловой
88'
Gorilas de Juanacatlán - Угловой
Превью матча Каха Облатос КФД — Gorilas de Juanacatlán
Статистика матча
Атаки
86
114
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
0
8
Комментарии к матчу