Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн КД Ауенсе - Dragones de Oaxaca 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Сегунда Дивизион: КД АуенсеDragones de Oaxaca, 6 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Мексика - Сегунда Дивизион
КД Ауенсе
Завершен
0 : 2
19 октября 2025
Dragones de Oaxaca
53'
90+5'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
Dragones de Oaxaca icon
53'
Dragones de Oaxaca icon
90+5'
Матч закончился со счётом 0:2 : 1,3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Dragones de Oaxaca - Угловой
4'
Угловой
КД Ауенсе - Угловой
28'
Угловой
КД Ауенсе - Угловой
44'
Угловой
КД Ауенсе - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
53'
Dragones de Oaxaca - 1-ый Гол
65'
Угловой
КД Ауенсе - Угловой
88'
Угловой
Dragones de Oaxaca - Угловой
90+5'
Dragones de Oaxaca - 2-ой Гол
90+6'
Угловой
КД Ауенсе - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 1,3

Превью матча КД Ауенсе — Dragones de Oaxaca

Команда КД Ауенсе в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-7. Команда Dragones de Oaxaca, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-4. Команда КД Ауенсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Dragones de Oaxaca забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
КД Ауенсе КД Ауенсе
65%
Dragones de Oaxaca Dragones de Oaxaca
35%
Атаки
118
57
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
7
10
Игры 6 тур
19.10.2025
Каха Облатос КФД
0:3
Gorilas de Juanacatlán
Завершен
19.10.2025
КД Ауенсе
0:2
Dragones de Oaxaca
Завершен
19.10.2025
Артесанос Метепек
4:3
Ураканес Искальи
Завершен
30.09.2025
Клуб Калор
0:0
Коррекаминос II
Завершен
29.09.2025
Neza FC
0:1
Интер Плэйа дел Кармен
Завершен
29.09.2025
Guerreros de Autlán
1:0
Закатекас
Завершен
29.09.2025
Real Apodaca FC
3:1
Гавиланес ФК Матаморос
Завершен
28.09.2025
Лос-Кабос Юнайтед
2:0
ACF Zapotlanejo
Завершен
28.09.2025
Лобос УЛМХ
2:1
Чильпансинго
Завершен
28.09.2025
Tapachula Soconusco FC
4:1
Селая
Завершен
28.09.2025
Racing de Veracruz
2:0
Chapulineros de Oaxaca
Завершен
28.09.2025
Кордобес
1:0
Zacatepec FC
Завершен
28.09.2025
Колима
3:0
Ла-Пьедад
Завершен
28.09.2025
Тритонес Вальярта
0:3
Симарронес
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
Tundra Esports Tundra Esports
20 Ноября
20:00
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
20 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
SINNERS SINNERS
20 Ноября
21:00
OG OG
BetBoom Team BetBoom Team
20 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
JiJieHao JiJieHao
20 Ноября
21:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA