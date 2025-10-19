Смотреть онлайн КД Ауенсе - Dragones de Oaxaca 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: КД Ауенсе — Dragones de Oaxaca, 6 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
Превью матча КД Ауенсе — Dragones de Oaxaca
Команда КД Ауенсе в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-7. Команда Dragones de Oaxaca, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-4. Команда КД Ауенсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Dragones de Oaxaca забивает 1, пропускает 0.