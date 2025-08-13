Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн ФК Мейтленд - СК Белмонт Суонси Юнайтед 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс: ФК МейтлендСК Белмонт Суонси Юнайтед, 21 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Cooks Square Park.

МСК, 21 тур, Стадион: Cooks Square Park
Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс
ФК Мейтленд
60'
82'
Завершен
2 : 2
13 августа 2025
СК Белмонт Суонси Юнайтед
41'
87'
Смотреть онлайн
СК Белмонт Суонси Юнайтед icon
41'
Счет после первого тайма 0:1
ФК Мейтленд icon
60'
ФК Мейтленд icon
82'
СК Белмонт Суонси Юнайтед icon
87'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
ФК Мейтленд - Угловой
8'
Угловой
ФК Мейтленд - Угловой
8'
Угловой
ФК Мейтленд - Угловой
8'
Угловой
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
41'
СК Белмонт Суонси Юнайтед - 1-ый Гол
42'
Угловой
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
42'
Угловой
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
42'
Угловой
ФК Мейтленд - Угловой
42'
Угловой
ФК Мейтленд - Угловой
63'
Угловой
ФК Мейтленд - Угловой
63'
Угловой
ФК Мейтленд - Угловой
66'
Угловой
ФК Мейтленд - Угловой
60'
ФК Мейтленд - 2-ой Гол
69'
Угловой
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
70'
Угловой
ФК Мейтленд - Угловой
61'
Угловой
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
71'
Угловой
ФК Мейтленд - Угловой
73'
Угловой
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
79'
Угловой
СК Белмонт Суонси Юнайтед - Угловой
82'
ФК Мейтленд - 3-ий Гол
87'
СК Белмонт Суонси Юнайтед - 4-ый Гол
90+4'
Угловой
ФК Мейтленд - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча ФК Мейтленд — СК Белмонт Суонси Юнайтед

Команда ФК Мейтленд в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-4.

Статистика матча

Владение мячом
ФК Мейтленд ФК Мейтленд
50%
СК Белмонт Суонси Юнайтед СК Белмонт Суонси Юнайтед
50%
Атаки
59
40
Угловые
11
7
Удары мимо ворот
1
1
Удары в створ ворот
14
11
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA