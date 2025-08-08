08.08.2025
Смотреть онлайн CD Victoria La Ceiba Reserves - CD Marathon Reserves 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Reserve League: CD Victoria La Ceiba Reserves — CD Marathon Reserves . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Honduras Reserve League
CD Victoria La Ceiba Reserves
45+3'
84'
90'
Завершен
3 : 7
08 августа 2025
CD Marathon Reserves
9'
14'
24'
39'
50'
56'
90+5'
Счет после первого тайма 1:4
CD Marathon Reserves
90+5'
Матч закончился со счётом 3:7
Текстовая трансляция
9'
CD Marathon Reserves - Угловой
9'
CD Marathon Reserves - 1-ый Гол
14'
CD Marathon Reserves - 2-ой Гол
22'
CD Marathon Reserves - Угловой
24'
CD Marathon Reserves - 3-ий Гол
26'
CD Marathon Reserves - Угловой
28'
CD Victoria La Ceiba Reserves - Угловой
39'
CD Marathon Reserves - 4-ый Гол
45'
CD Victoria La Ceiba Reserves - Угловой
45+3'
CD Victoria La Ceiba Reserves - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 1:4
48'
CD Victoria La Ceiba Reserves - Угловой
50'
CD Marathon Reserves - 6-ый Гол
53'
CD Victoria La Ceiba Reserves - Угловой
56'
CD Marathon Reserves - 7-ый Гол
63'
CD Marathon Reserves - Угловой
70'
CD Victoria La Ceiba Reserves - Угловой
71'
CD Victoria La Ceiba Reserves - Угловой
72'
CD Victoria La Ceiba Reserves - Угловой
84'
CD Victoria La Ceiba Reserves - Угловой
84'
CD Victoria La Ceiba Reserves - 8-ый Гол
90'
CD Victoria La Ceiba Reserves - 9-ый Гол
90+5'
CD Marathon Reserves - 10-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:7
Превью матча CD Victoria La Ceiba Reserves — CD Marathon Reserves
История последних встреч
CD Victoria La Ceiba Reserves
CD Marathon Reserves
1 победа
1 ничья
1 победа
33%
33%
33%
27.12.2025
CD Victoria La Ceiba Reserves
2:0
CD Marathon Reserves
17.12.2025
CD Marathon Reserves
3:3
CD Victoria La Ceiba Reserves
15.10.2025
CD Marathon Reserves
2:1
CD Victoria La Ceiba Reserves
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
32
41
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
8
Комментарии к матчу