Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.08.2025

Смотреть онлайн CD Victoria La Ceiba Reserves - CD Marathon Reserves 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Honduras Reserve League: CD Victoria La Ceiba ReservesCD Marathon Reserves . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Honduras Reserve League
CD Victoria La Ceiba Reserves
45+3'
84'
90'
Завершен
3 : 7
08 августа 2025
CD Marathon Reserves
9'
14'
24'
39'
50'
56'
90+5'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
CD Marathon Reserves icon
9'
CD Marathon Reserves icon
14'
CD Marathon Reserves icon
24'
CD Marathon Reserves icon
39'
CD Victoria La Ceiba Reserves icon
45+3'
Счет после первого тайма 1:4
CD Marathon Reserves icon
50'
CD Marathon Reserves icon
56'
CD Victoria La Ceiba Reserves icon
84'
CD Victoria La Ceiba Reserves icon
90'
CD Marathon Reserves icon
90+5'
Матч закончился со счётом 3:7
Текстовая трансляция
9'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
9'
CD Marathon Reserves - 1-ый Гол
14'
CD Marathon Reserves - 2-ой Гол
22'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
24'
CD Marathon Reserves - 3-ий Гол
26'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
28'
Угловой
CD Victoria La Ceiba Reserves - Угловой
39'
CD Marathon Reserves - 4-ый Гол
45'
Угловой
CD Victoria La Ceiba Reserves - Угловой
45+3'
CD Victoria La Ceiba Reserves - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 1:4
48'
Угловой
CD Victoria La Ceiba Reserves - Угловой
50'
CD Marathon Reserves - 6-ый Гол
53'
Угловой
CD Victoria La Ceiba Reserves - Угловой
56'
CD Marathon Reserves - 7-ый Гол
63'
Угловой
CD Marathon Reserves - Угловой
70'
Угловой
CD Victoria La Ceiba Reserves - Угловой
71'
Угловой
CD Victoria La Ceiba Reserves - Угловой
72'
Угловой
CD Victoria La Ceiba Reserves - Угловой
84'
Угловой
CD Victoria La Ceiba Reserves - Угловой
84'
CD Victoria La Ceiba Reserves - 8-ый Гол
90'
CD Victoria La Ceiba Reserves - 9-ый Гол
90+5'
CD Marathon Reserves - 10-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:7

Превью матча CD Victoria La Ceiba Reserves — CD Marathon Reserves

История последних встреч

CD Victoria La Ceiba Reserves
CD Victoria La Ceiba Reserves
CD Marathon Reserves
CD Victoria La Ceiba Reserves
1 победа
1 ничья
1 победа
33%
33%
33%
27.12.2025
CD Victoria La Ceiba Reserves
CD Victoria La Ceiba Reserves
2:0
CD Marathon Reserves
CD Marathon Reserves
Обзор
17.12.2025
CD Marathon Reserves
CD Marathon Reserves
3:3
CD Victoria La Ceiba Reserves
CD Victoria La Ceiba Reserves
Обзор
15.10.2025
CD Marathon Reserves
CD Marathon Reserves
2:1
CD Victoria La Ceiba Reserves
CD Victoria La Ceiba Reserves
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
CD Victoria La Ceiba Reserves CD Victoria La Ceiba Reserves
47%
CD Marathon Reserves CD Marathon Reserves
53%
Атаки
32
41
Угловые
8
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
8
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
4 Февраля
19:00
Трактор Трактор
AK Барс AK Барс
4 Февраля
17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ньюкасл Ньюкасл
4 Февраля
23:00
Интер Милан Интер Милан
Торино Торино
4 Февраля
23:00
Валенсия Валенсия
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
4 Февраля
23:00
Рубин Тюмень Рубин Тюмень
ХК Югра ХК Югра
4 Февраля
17:00
Алавес Алавес
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
4 Февраля
23:00
ХК Тамбов ХК Тамбов
Звезда Москва Звезда Москва
4 Февраля
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
4 Февраля
22:30
Таппара Таппара
Карпат Карпат
4 Февраля
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA