25.10.2025

Смотреть онлайн Ураканес Искальи - КД Ауенсе 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Сегунда Дивизион: Ураканес ИскальиКД Ауенсе, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hugo Sanchez Marquez Stadium.

МСК, 7 тур, Стадион: Hugo Sanchez Marquez Stadium
Мексика - Сегунда Дивизион
Ураканес Искальи
37'
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
КД Ауенсе
24'
46'
Смотреть онлайн
КД Ауенсе icon
24'
Ураканес Искальи FC icon
37'
Счет после первого тайма 1:1
КД Ауенсе icon
46'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
КД Ауенсе - Угловой
3'
Угловой
КД Ауенсе - Угловой
3'
Угловой
КД Ауенсе - Угловой
22'
КД Ауенсе - Незабитый пенальти
24'
КД Ауенсе - 1-ый Гол
26'
Угловой
Ураканес Искальи FC - Угловой
37'
Ураканес Искальи FC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
46'
КД Ауенсе - 3-ий Гол
63'
Угловой
Ураканес Искальи FC - Угловой
73'
Угловой
Ураканес Искальи FC - Угловой
81'
Угловой
КД Ауенсе - Угловой
83'
Угловой
Ураканес Искальи FC - Угловой
84'
Угловой
Ураканес Искальи FC - Угловой
88'
Угловой
Ураканес Искальи FC - Угловой
90+1'
Угловой
КД Ауенсе - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Ураканес Искальи — КД Ауенсе

Команда Ураканес Искальи в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-13. Команда КД Ауенсе, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Ураканес Искальи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КД Ауенсе забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Угловые
6
5
Игры 7 тур
25.10.2025
Ураканес Искальи
1:2
КД Ауенсе
Завершен
06.10.2025
Спортинг Канами
2:1
Зитакуаро
Завершен
05.10.2025
Монтанесес
2:4
Neza FC
Завершен
05.10.2025
Ensenada FC
1:2
Лос-Кабос Юнайтед
Завершен
05.10.2025
Симарронес
1:0
Tigres de Álica FC
Завершен
05.10.2025
Селая
0:1
Racing de Veracruz
Завершен
05.10.2025
ФК Хагуарес де Чьяпас
2:1
Dragones Toluca
Завершен
05.10.2025
Гавиланес ФК Матаморос
2:1
Коррекаминос II
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA