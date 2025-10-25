Смотреть онлайн Ураканес Искальи - КД Ауенсе 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Ураканес Искальи — КД Ауенсе, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hugo Sanchez Marquez Stadium.
Превью матча Ураканес Искальи — КД Ауенсе
Команда Ураканес Искальи в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-13. Команда КД Ауенсе, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Ураканес Искальи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КД Ауенсе забивает 1, пропускает 1.