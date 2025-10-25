Превью матча Ураканес Искальи — КД Ауенсе

Команда Ураканес Искальи в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-13. Команда КД Ауенсе, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-9. Команда Ураканес Искальи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КД Ауенсе забивает 1, пропускает 1.