Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион : Артесанос Метепек — Ураканес Искальи , 6 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Артесанос Метепек — Ураканес Искальи

Команда Артесанос Метепек в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-6. Команда Ураканес Искальи, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-9. Команда Артесанос Метепек в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Ураканес Искальи забивает 1, пропускает 1.