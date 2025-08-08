Фрибет 15000₽
08.08.2025

Смотреть онлайн SD Atletico Nacional B - Уделас 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаПанама. Лига Prom. Футбол: SD Atletico Nacional BУделас, 4 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Панама. Лига Prom. Футбол
SD Atletico Nacional B
39'
44'
62'
Завершен
3 : 3
08 августа 2025
Уделас
47'
50'
82'
Смотреть онлайн
SD Atletico Nacional Reserves icon
39'
SD Atletico Nacional Reserves icon
44'
Счет после первого тайма 2:0 : 6,5
Уделас FC icon
47'
Уделас FC icon
50'
SD Atletico Nacional Reserves icon
62'
Уделас FC icon
82'
Матч закончился со счётом 3:3 : 6,5
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Уделас FC - Угловой
34'
Угловой
Уделас FC - Угловой
39'
SD Atletico Nacional Reserves - 1-ый Гол
44'
SD Atletico Nacional Reserves - 2-ой Гол
45+3'
Угловой
Уделас FC - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 6,5
47'
Уделас FC - 3-ий Гол
50'
Уделас FC - 4-ый Гол
53'
Угловой
SD Atletico Nacional Reserves - Угловой
59'
Угловой
Уделас FC - Угловой
62'
SD Atletico Nacional Reserves - 5-ый Гол
82'
Уделас FC - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:3 : 6,5

Превью матча SD Atletico Nacional B — Уделас

Статистика матча

Владение мячом
SD Atletico Nacional B SD Atletico Nacional B
48%
Уделас Уделас
52%
Атаки
75
80
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
6
7
Комментарии к матчу
