08.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: SD Atletico Nacional B — Уделас, 4 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Панама. Лига Prom. Футбол
SD Atletico Nacional B
39'
44'
62'
Завершен
3 : 3
08 августа 2025
Уделас
47'
50'
82'
Матч закончился со счётом 3:3 : 6,5
Текстовая трансляция
14'
Уделас FC - Угловой
34'
Уделас FC - Угловой
39'
SD Atletico Nacional Reserves - 1-ый Гол
44'
SD Atletico Nacional Reserves - 2-ой Гол
45+3'
Уделас FC - Угловой
47'
Уделас FC - 3-ий Гол
50'
Уделас FC - 4-ый Гол
53'
SD Atletico Nacional Reserves - Угловой
59'
Уделас FC - Угловой
62'
SD Atletico Nacional Reserves - 5-ый Гол
82'
Уделас FC - 6-ый Гол
Статистика матча
Владение мячом
52%
Атаки
75
80
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
6
7
