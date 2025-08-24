24.08.2025
Смотреть онлайн Zacatepec FC - Буллс Сантьяго Нуэво Леон 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Zacatepec FC — Буллс Сантьяго Нуэво Леон, 1 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Мексика - Сегунда Дивизион
Завершен
0 : 1
24 августа 2025
Превью матча Zacatepec FC — Буллс Сантьяго Нуэво Леон
История последних встреч
Zacatepec FC
Буллс Сантьяго Нуэво Леон
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
10.01.2026
Буллс Сантьяго Нуэво Леон
0:1
Zacatepec FC
Комментарии к матчу