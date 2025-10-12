Смотреть онлайн Кордобес - Чильпансинго 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Кордобес — Чильпансинго, 8 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
Превью матча Кордобес — Чильпансинго
Команда Кордобес в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-3. Команда Чильпансинго, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-8. Команда Кордобес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Чильпансинго забивает 1, пропускает 1.