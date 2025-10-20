Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Real Apodaca FC - Кордобес 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Сегунда Дивизион: Real Apodaca FCКордобес, 9 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico de Queretaro.

МСК, 9 тур, Стадион: Estadio Olimpico de Queretaro
Мексика - Сегунда Дивизион
Real Apodaca FC
7'
45'
46'
Завершен
3 : 1
20 октября 2025
Кордобес
59'
Real Apodaca FC icon
7'
Real Apodaca FC icon
45'
Счет после первого тайма 2:0 : 1,2
Real Apodaca FC icon
46'
Кордобес Futbol Club icon
59'
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Real Apodaca FC - Угловой
7'
Real Apodaca FC - 1-ый Гол
17'
Угловой
Real Apodaca FC - Угловой
23'
Угловой
Real Apodaca FC - Угловой
29'
Угловой
Кордобес Futbol Club - Угловой
37'
Угловой
Real Apodaca FC - Угловой
39'
Угловой
Кордобес Futbol Club - Угловой
45'
Real Apodaca FC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 1,2
46'
Real Apodaca FC - 3-ий Гол
54'
Угловой
Кордобес Futbol Club - Угловой
59'
Кордобес Futbol Club - 4-ый Гол
65'
Угловой
Кордобес Futbol Club - Угловой
67'
Угловой
Кордобес Futbol Club - Угловой
79'
Угловой
Real Apodaca FC - Угловой
80'
Угловой
Real Apodaca FC - Угловой
85'
Угловой
Real Apodaca FC - Угловой
87'
Угловой
Кордобес Futbol Club - Угловой
90+3'
Угловой
Кордобес Futbol Club - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,2

Превью матча Real Apodaca FC — Кордобес

Команда Real Apodaca FC в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-1. Команда Кордобес, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 9-4. Команда Real Apodaca FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Кордобес забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Real Apodaca FC Real Apodaca FC
48%
Кордобес Кордобес
52%
Атаки
34
31
Угловые
7
7
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
6
2
Игры 9 тур
20.10.2025
ACF Zapotlanejo
1:3
Ла-Пьедад
Завершен
20.10.2025
Real Apodaca FC
3:1
Кордобес
Завершен
19.10.2025
Монтанесес
2:0
Tapachula Soconusco FC
Завершен
19.10.2025
Ensenada FC
1:0
Колима
Завершен
19.10.2025
Лобос УЛМХ
0:1
Альконес Сапопан
Завершен
19.10.2025
Гавиланес ФК Матаморос
1:0
Киервос
Завершен
19.10.2025
Спортинг Канами
1:0
Коррекаминос II
Завершен
19.10.2025
Закатекас
0:5
Алакранес
Завершен
18.10.2025
Пионерос
1:0
Neza FC
Завершен
18.10.2025
Симарронес
1:0
Универсидад Гуадалаяра II
Завершен
Комментарии к матчу
