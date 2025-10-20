Смотреть онлайн Real Apodaca FC - Кордобес 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Real Apodaca FC — Кордобес, 9 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico de Queretaro.
Превью матча Real Apodaca FC — Кордобес
Команда Real Apodaca FC в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-1. Команда Кордобес, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 9-4. Команда Real Apodaca FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Кордобес забивает 1, пропускает 0.