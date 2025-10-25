Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Atletico Hidalgo - Real Apodaca FC 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Сегунда Дивизион: Atletico HidalgoReal Apodaca FC, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 10 тур
Мексика - Сегунда Дивизион
Atletico Hidalgo
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Real Apodaca FC
Смотреть онлайн
Превью матча Atletico Hidalgo — Real Apodaca FC

Команда Atletico Hidalgo в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-14. Команда Real Apodaca FC, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 13-2. Команда Atletico Hidalgo в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Real Apodaca FC забивает 1, пропускает 0.

Игры 10 тур
28.10.2025
Racing de Veracruz
2:0
Монтанесес
Завершен
27.10.2025
Neza FC
2:1
Канонерос Марина
Завершен
26.10.2025
Колима
0:0
Симарронес
Завершен
26.10.2025
Кордобес
0:1
Лобос УЛМХ
Завершен
26.10.2025
Киервос
1:3
Спортинг Канами
Завершен
26.10.2025
Chapulineros de Oaxaca
3:1
Интер Плэйа дел Кармен
Завершен
25.10.2025
Универсидад Гуадалаяра II
2:1
Минерос де Фреснилло
Завершен
25.10.2025
Tigres de Álica FC
1:0
Текос
Завершен
25.10.2025
Зитакуаро
1:1
Чильпансинго
Завершен
25.10.2025
Atletico Hidalgo
0:2
Real Apodaca FC
Завершен
25.10.2025
Альконес Сапопан
4:3
Гавиланес ФК Матаморос
Завершен
24.10.2025
Коррекаминос II
0:0
Zacatepec FC
Завершен
