Смотреть онлайн Atletico Hidalgo - Real Apodaca FC 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Atletico Hidalgo — Real Apodaca FC, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Превью матча Atletico Hidalgo — Real Apodaca FC
Команда Atletico Hidalgo в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-14. Команда Real Apodaca FC, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 13-2. Команда Atletico Hidalgo в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Real Apodaca FC забивает 1, пропускает 0.