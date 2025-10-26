Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Кордобес - Лобос УЛМХ 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Сегунда Дивизион: КордобесЛобос УЛМХ, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК, 10 тур
Мексика - Сегунда Дивизион
Кордобес
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
Лобос УЛМХ
13'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Lobos ULM icon
13'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,3
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,3
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Lobos ULM - Угловой
13'
Lobos ULM - 1-ый Гол
19'
Угловой
Lobos ULM - Угловой
37'
Угловой
Кордобес Futbol Club - Угловой
45+3'
Угловой
Кордобес Futbol Club - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,3
48'
Угловой
Кордобес Futbol Club - Угловой
54'
Угловой
Кордобес Futbol Club - Угловой
55'
Угловой
Кордобес Futbol Club - Угловой
59'
Угловой
Кордобес Futbol Club - Угловой
68'
Угловой
Кордобес Futbol Club - Угловой
77'
Угловой
Кордобес Futbol Club - Угловой
77'
Угловой
Кордобес Futbol Club - Угловой
82'
Угловой
Lobos ULM - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,3

Превью матча Кордобес — Лобос УЛМХ

Команда Кордобес в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-7. Команда Лобос УЛМХ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-5. Команда Кордобес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Лобос УЛМХ забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Кордобес Кордобес
43%
Лобос УЛМХ Лобос УЛМХ
57%
Атаки
109
92
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
3
2
Игры 10 тур
28.10.2025
Racing de Veracruz
2:0
Монтанесес
Завершен
27.10.2025
Neza FC
2:1
Канонерос Марина
Завершен
26.10.2025
Колима
0:0
Симарронес
Завершен
26.10.2025
Кордобес
0:1
Лобос УЛМХ
Завершен
26.10.2025
Киервос
1:3
Спортинг Канами
Завершен
26.10.2025
Chapulineros de Oaxaca
3:1
Интер Плэйа дел Кармен
Завершен
25.10.2025
Универсидад Гуадалаяра II
2:1
Минерос де Фреснилло
Завершен
25.10.2025
Tigres de Álica FC
1:0
Текос
Завершен
25.10.2025
Зитакуаро
1:1
Чильпансинго
Завершен
25.10.2025
Atletico Hidalgo
0:2
Real Apodaca FC
Завершен
25.10.2025
Альконес Сапопан
4:3
Гавиланес ФК Матаморос
Завершен
24.10.2025
Коррекаминос II
0:0
Zacatepec FC
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Монако Монако
ПСЖ ПСЖ
29 Ноября
19:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Лидс Лидс
29 Ноября
18:00
Спартак Спартак
Лада Лада
29 Ноября
17:00
Ювентус Ювентус
Кальяри Кальяри
29 Ноября
20:00
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
29 Ноября
20:30
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Овьедо Овьедо
29 Ноября
23:00
Барселона Барселона
Алавес Алавес
29 Ноября
18:15
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Санкт-Паули Санкт-Паули
29 Ноября
17:30
Марсель Марсель
Тулуза Тулуза
29 Ноября
23:05
Милан Милан
Лацио Лацио
29 Ноября
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA