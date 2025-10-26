Смотреть онлайн Кордобес - Лобос УЛМХ 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Кордобес — Лобос УЛМХ, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
Превью матча Кордобес — Лобос УЛМХ
Команда Кордобес в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-7. Команда Лобос УЛМХ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-5. Команда Кордобес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Лобос УЛМХ забивает 1, пропускает 1.