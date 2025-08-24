24.08.2025
Смотреть онлайн Киервос - Real Apodaca FC 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Киервос — Real Apodaca FC, 1 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Arreola.
МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Arreola
Мексика - Сегунда Дивизион
Завершен
0 : 3
24 августа 2025
Превью матча Киервос — Real Apodaca FC
История последних встреч
Киервос
Real Apodaca FC
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
12.01.2026
Real Apodaca FC
2:0
Киервос
Статистика матча
Атаки
56
83
Угловые
3
4
Комментарии к матчу