Смотреть онлайн Альконес Сапопан - Real Apodaca FC 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Альконес Сапопан — Real Apodaca FC, 8 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Miguel Hidalgo.
Превью матча Альконес Сапопан — Real Apodaca FC
Команда Альконес Сапопан в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 5-7. Команда Real Apodaca FC, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 9-1. Команда Альконес Сапопан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Real Apodaca FC забивает 1, пропускает 0.