Превью матча Альконес Сапопан — Real Apodaca FC

Команда Альконес Сапопан в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 5-7. Команда Real Apodaca FC, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 9-1. Команда Альконес Сапопан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Real Apodaca FC забивает 1, пропускает 0.