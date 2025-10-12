Превью матча Лобос УЛМХ — Гавиланес ФК Матаморос

Команда Лобос УЛМХ в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-4. Команда Гавиланес ФК Матаморос, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-6. Команда Лобос УЛМХ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Гавиланес ФК Матаморос забивает 1, пропускает 1.