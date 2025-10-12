Смотреть онлайн Клуб Калор - Спортинг Канами 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Клуб Калор — Спортинг Канами, 8 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ciudad Deportiva Nora Leticia Rocha.
Превью матча Клуб Калор — Спортинг Канами
Команда Клуб Калор в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-5. Команда Спортинг Канами, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-10. Команда Клуб Калор в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Спортинг Канами забивает 1, пропускает 1.