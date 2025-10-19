Смотреть онлайн Спортинг Канами - Коррекаминос II 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Спортинг Канами — Коррекаминос II, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico de Oaxtepec.
Превью матча Спортинг Канами — Коррекаминос II
Команда Спортинг Канами в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-11. Команда Коррекаминос II, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-3. Команда Спортинг Канами в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Коррекаминос II забивает 1, пропускает 0.