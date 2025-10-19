Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Спортинг Канами - Коррекаминос II 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Сегунда Дивизион: Спортинг КанамиКоррекаминос II, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico de Oaxtepec.

МСК, 9 тур, Стадион: Estadio Olimpico de Oaxtepec
Мексика - Сегунда Дивизион
Спортинг Канами
90+2'
Завершен
1 : 0
19 октября 2025
Коррекаминос II
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Спортинг Канами icon
90+2'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
18'
Угловой
Коррекаминос II - Угловой
19'
Угловой
Спортинг Канами - Угловой
24'
Угловой
Спортинг Канами - Угловой
29'
Угловой
Спортинг Канами - Угловой
34'
Угловой
Коррекаминос II - Угловой
40'
Угловой
Коррекаминос II - Угловой
44'
Угловой
Спортинг Канами - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
58'
Угловой
Коррекаминос II - Угловой
65'
Угловой
Спортинг Канами - Угловой
66'
Угловой
Спортинг Канами - Угловой
75'
Угловой
Коррекаминос II - Угловой
84'
Угловой
Спортинг Канами - Угловой
85'
Угловой
Коррекаминос II - Угловой
90+2'
Спортинг Канами - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Спортинг Канами — Коррекаминос II

Команда Спортинг Канами в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-11. Команда Коррекаминос II, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-3. Команда Спортинг Канами в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Коррекаминос II забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Спортинг Канами Спортинг Канами
57%
Коррекаминос II Коррекаминос II
43%
Атаки
69
60
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
10
6
Удары в створ ворот
1
0
Игры 9 тур
20.10.2025
ACF Zapotlanejo
1:3
Ла-Пьедад
Завершен
20.10.2025
Real Apodaca FC
3:1
Кордобес
Завершен
19.10.2025
Монтанесес
2:0
Tapachula Soconusco FC
Завершен
19.10.2025
Ensenada FC
1:0
Колима
Завершен
19.10.2025
Лобос УЛМХ
0:1
Альконес Сапопан
Завершен
19.10.2025
Гавиланес ФК Матаморос
1:0
Киервос
Завершен
19.10.2025
Спортинг Канами
1:0
Коррекаминос II
Завершен
19.10.2025
Закатекас
0:5
Алакранес
Завершен
18.10.2025
Пионерос
1:0
Neza FC
Завершен
18.10.2025
Симарронес
1:0
Универсидад Гуадалаяра II
Завершен
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA