Превью матча Спортинг Канами — Коррекаминос II

Команда Спортинг Канами в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-11. Команда Коррекаминос II, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-3. Команда Спортинг Канами в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Коррекаминос II забивает 1, пропускает 0.