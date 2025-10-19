Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Лобос УЛМХ - Альконес Сапопан 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Сегунда Дивизион: Лобос УЛМХАльконес Сапопан, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Miguel Aleman Valdes.

МСК, 9 тур, Стадион: Estadio Miguel Aleman Valdes
Мексика - Сегунда Дивизион
Лобос УЛМХ
Завершен
0 : 1
19 октября 2025
Альконес Сапопан
28'
Смотреть онлайн
Halcones FC icon
28'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Halcones FC - Угловой
28'
Halcones FC - 1-ый Гол
31'
Угловой
Lobos ULM - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
57'
Угловой
Lobos ULM - Угловой
61'
Угловой
Lobos ULM - Угловой
65'
Угловой
Lobos ULM - Угловой
69'
Угловой
Lobos ULM - Угловой
75'
Угловой
Halcones FC - Угловой
76'
Угловой
Halcones FC - Угловой
76'
Угловой
Halcones FC - Угловой
85'
Угловой
Lobos ULM - Угловой
86'
Угловой
Halcones FC - Угловой
90'
Угловой
Lobos ULM - Угловой
90+4'
Угловой
Lobos ULM - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Лобос УЛМХ — Альконес Сапопан

Команда Лобос УЛМХ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-4. Команда Альконес Сапопан, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 5-8. Команда Лобос УЛМХ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Альконес Сапопан забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Лобос УЛМХ Лобос УЛМХ
55%
Альконес Сапопан Альконес Сапопан
45%
Атаки
93
92
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
6
7
Игры 9 тур
20.10.2025
ACF Zapotlanejo
1:3
Ла-Пьедад
Завершен
20.10.2025
Real Apodaca FC
3:1
Кордобес
Завершен
19.10.2025
Монтанесес
2:0
Tapachula Soconusco FC
Завершен
19.10.2025
Ensenada FC
1:0
Колима
Завершен
19.10.2025
Лобос УЛМХ
0:1
Альконес Сапопан
Завершен
19.10.2025
Гавиланес ФК Матаморос
1:0
Киервос
Завершен
19.10.2025
Спортинг Канами
1:0
Коррекаминос II
Завершен
19.10.2025
Закатекас
0:5
Алакранес
Завершен
18.10.2025
Пионерос
1:0
Neza FC
Завершен
18.10.2025
Симарронес
1:0
Универсидад Гуадалаяра II
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA