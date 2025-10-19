Превью матча Лобос УЛМХ — Альконес Сапопан

Команда Лобос УЛМХ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-4. Команда Альконес Сапопан, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 5-8. Команда Лобос УЛМХ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Альконес Сапопан забивает 1, пропускает 1.