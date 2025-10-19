Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Гавиланес ФК Матаморос - Киервос 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Сегунда Дивизион: Гавиланес ФК МатаморосКиервос, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio El Hogar.

МСК, 9 тур, Стадион: Estadio El Hogar
Мексика - Сегунда Дивизион
Гавиланес ФК Матаморос
45+2'
Завершен
1 : 0
19 октября 2025
Киервос
Гавиланес ФК Матаморос icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
45+2'
Угловой
Гавиланес ФК Матаморос - Угловой
45+2'
Гавиланес ФК Матаморос - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
66'
Угловой
Киервос - Угловой
68'
Угловой
Гавиланес ФК Матаморос - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Гавиланес ФК Матаморос — Киервос

Команда Гавиланес ФК Матаморос в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-7. Команда Киервос, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 7-21. Команда Гавиланес ФК Матаморос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Киервос забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Атаки
83
52
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
8
1
Удары в створ ворот
3
2
Игры 9 тур
20.10.2025
ACF Zapotlanejo
1:3
Ла-Пьедад
Завершен
20.10.2025
Real Apodaca FC
3:1
Кордобес
Завершен
19.10.2025
Монтанесес
2:0
Tapachula Soconusco FC
Завершен
19.10.2025
Ensenada FC
1:0
Колима
Завершен
19.10.2025
Лобос УЛМХ
0:1
Альконес Сапопан
Завершен
19.10.2025
Гавиланес ФК Матаморос
1:0
Киервос
Завершен
19.10.2025
Спортинг Канами
1:0
Коррекаминос II
Завершен
19.10.2025
Закатекас
0:5
Алакранес
Завершен
18.10.2025
Пионерос
1:0
Neza FC
Завершен
18.10.2025
Симарронес
1:0
Универсидад Гуадалаяра II
Завершен
Комментарии к матчу
