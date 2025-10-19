Смотреть онлайн Гавиланес ФК Матаморос - Киервос 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Гавиланес ФК Матаморос — Киервос, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio El Hogar.
Превью матча Гавиланес ФК Матаморос — Киервос
Команда Гавиланес ФК Матаморос в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-7. Команда Киервос, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 7-21. Команда Гавиланес ФК Матаморос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Киервос забивает 1, пропускает 2.