Смотреть онлайн Зитакуаро - Чильпансинго 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Зитакуаро — Чильпансинго, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ignacio Lopez Rayon.
Превью матча Зитакуаро — Чильпансинго
Команда Зитакуаро в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 4-12. Команда Чильпансинго, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-11. Команда Зитакуаро в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Чильпансинго забивает 1, пропускает 1.