Превью матча Альконес Сапопан — Гавиланес ФК Матаморос

Команда Альконес Сапопан в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-8. Команда Гавиланес ФК Матаморос, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-7. Команда Альконес Сапопан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гавиланес ФК Матаморос забивает 1, пропускает 1.