25.10.2025

Смотреть онлайн Альконес Сапопан - Гавиланес ФК Матаморос 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Сегунда Дивизион: Альконес СапопанГавиланес ФК Матаморос, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Miguel Hidalgo.

МСК, 10 тур, Стадион: Estadio Miguel Hidalgo
Мексика - Сегунда Дивизион
Альконес Сапопан
19'
32'
45'
65'
Завершен
4 : 3
25 октября 2025
Гавиланес ФК Матаморос
73'
78'
84'
Смотреть онлайн
Halcones FC icon
19'
Halcones FC icon
32'
Halcones FC icon
45'
Счет после первого тайма 3:0 : 2,2
Halcones FC icon
65'
Гавиланес ФК Матаморос icon
73'
Гавиланес ФК Матаморос icon
78'
Гавиланес ФК Матаморос icon
84'
Матч закончился со счётом 4:3 : 2,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Halcones FC - Угловой
10'
Угловой
Halcones FC - Угловой
10'
Угловой
Halcones FC - Угловой
12'
Угловой
Halcones FC - Угловой
15'
Угловой
Halcones FC - Угловой
19'
Halcones FC - 1-ый Гол
21'
Угловой
Гавиланес ФК Матаморос - Угловой
26'
Угловой
Гавиланес ФК Матаморос - Угловой
32'
Halcones FC - 2-ой Гол
37'
Угловой
Halcones FC - Угловой
45'
Halcones FC - 3-ий Гол
45+2'
Угловой
Гавиланес ФК Матаморос - Угловой
45+2'
Угловой
Гавиланес ФК Матаморос - Угловой
Счет после первого тайма 3:0 : 2,2
49'
Угловой
Гавиланес ФК Матаморос - Угловой
59'
Угловой
Гавиланес ФК Матаморос - Угловой
65'
Halcones FC - 4-ый Гол
73'
Гавиланес ФК Матаморос - 5-ый Гол
78'
Гавиланес ФК Матаморос - 6-ый Гол
84'
Гавиланес ФК Матаморос - 7-ый Гол
89'
Угловой
Halcones FC - Угловой
Матч закончился со счётом 4:3 : 2,2

Превью матча Альконес Сапопан — Гавиланес ФК Матаморос

Команда Альконес Сапопан в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-8. Команда Гавиланес ФК Матаморос, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-7. Команда Альконес Сапопан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гавиланес ФК Матаморос забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Альконес Сапопан Альконес Сапопан
55%
Гавиланес ФК Матаморос Гавиланес ФК Матаморос
45%
Атаки
61
72
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
10
5
Игры 10 тур
28.10.2025
Racing de Veracruz
2:0
Монтанесес
Завершен
27.10.2025
Neza FC
2:1
Канонерос Марина
Завершен
26.10.2025
Колима
0:0
Симарронес
Завершен
26.10.2025
Кордобес
0:1
Лобос УЛМХ
Завершен
26.10.2025
Киервос
1:3
Спортинг Канами
Завершен
26.10.2025
Chapulineros de Oaxaca
3:1
Интер Плэйа дел Кармен
Завершен
25.10.2025
Универсидад Гуадалаяра II
2:1
Минерос де Фреснилло
Завершен
25.10.2025
Tigres de Álica FC
1:0
Текос
Завершен
25.10.2025
Зитакуаро
1:1
Чильпансинго
Завершен
25.10.2025
Atletico Hidalgo
0:2
Real Apodaca FC
Завершен
25.10.2025
Альконес Сапопан
4:3
Гавиланес ФК Матаморос
Завершен
24.10.2025
Коррекаминос II
0:0
Zacatepec FC
Завершен
Комментарии к матчу
