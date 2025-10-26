Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Киервос - Спортинг Канами 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Сегунда Дивизион: КиервосСпортинг Канами, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Arreola.

МСК, 10 тур, Стадион: Estadio Arreola
Мексика - Сегунда Дивизион
Киервос
19'
Завершен
1 : 3
26 октября 2025
Спортинг Канами
5'
47'
75'
Спортинг Канами icon
5'
Киервос icon
19'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
Спортинг Канами icon
47'
Спортинг Канами icon
75'
Матч закончился со счётом 1:3 : 2,1
Текстовая трансляция
5'
Спортинг Канами - 1-ый Гол
19'
Киервос - 2-ой Гол
25'
Угловой
Спортинг Канами - Угловой
33'
Угловой
Спортинг Канами - Угловой
35'
Угловой
Спортинг Канами - Угловой
38'
Угловой
Спортинг Канами - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
47'
Спортинг Канами - 3-ий Гол
53'
Угловой
Киервос - Угловой
53'
Угловой
Киервос - Угловой
56'
Угловой
Спортинг Канами - Угловой
59'
Угловой
Спортинг Канами - Угловой
60'
Угловой
Киервос - Угловой
66'
Угловой
Спортинг Канами - Угловой
75'
Спортинг Канами - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3 : 2,1

Превью матча Киервос — Спортинг Канами

Команда Киервос в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 7-22. Команда Спортинг Канами, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-11. Команда Киервос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Спортинг Канами забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
3
Игры 10 тур
28.10.2025
Racing de Veracruz
2:0
Монтанесес
Завершен
27.10.2025
Neza FC
2:1
Канонерос Марина
Завершен
26.10.2025
Колима
0:0
Симарронес
Завершен
26.10.2025
Кордобес
0:1
Лобос УЛМХ
Завершен
26.10.2025
Киервос
1:3
Спортинг Канами
Завершен
26.10.2025
Chapulineros de Oaxaca
3:1
Интер Плэйа дел Кармен
Завершен
25.10.2025
Универсидад Гуадалаяра II
2:1
Минерос де Фреснилло
Завершен
25.10.2025
Tigres de Álica FC
1:0
Текос
Завершен
25.10.2025
Зитакуаро
1:1
Чильпансинго
Завершен
25.10.2025
Atletico Hidalgo
0:2
Real Apodaca FC
Завершен
25.10.2025
Альконес Сапопан
4:3
Гавиланес ФК Матаморос
Завершен
24.10.2025
Коррекаминос II
0:0
Zacatepec FC
Завершен
Комментарии к матчу
