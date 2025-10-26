Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион : Киервос — Спортинг Канами , 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Arreola .

Превью матча Киервос — Спортинг Канами

Команда Киервос в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 7-22. Команда Спортинг Канами, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-11. Команда Киервос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Спортинг Канами забивает 1, пропускает 1.