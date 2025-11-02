Смотреть онлайн Сток Сити U21 - Вест Бромвич U21 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Премьер-лига 2: Сток Сити U21 — Вест Бромвич U21, 8 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бет365 Стэдиум.
Превью матча Сток Сити U21 — Вест Бромвич U21
Команда Сток Сити U21 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-15. Команда Вест Бромвич U21, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-20. Команда Сток Сити U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Вест Бромвич U21 забивает 2, пропускает 2.