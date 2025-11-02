Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн Сток Сити U21 - Вест Бромвич U21 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Премьер-лига 2: Сток Сити U21Вест Бромвич U21, 8 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бет365 Стэдиум.

МСК, 8 тур, Стадион: Бет365 Стэдиум
Англия - Премьер-лига 2
Сток Сити U21
19'
Отменен
1 : 1
02 ноября 2025
Вест Бромвич U21
3'
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Вест Бромвич U21 icon
3'
Сток Сити U21 icon
19'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,1
Текстовая трансляция
3'
Вест Бромвич U21 - 1-ый Гол
9'
Угловой
Вест Бромвич U21 - Угловой
13'
Угловой
Вест Бромвич U21 - Угловой
19'
Сток Сити U21 - 2-ой Гол
25'
Угловой
Вест Бромвич U21 - Угловой
34'
Угловой
Сток Сити U21 - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 1,1
60'
Угловой
Вест Бромвич U21 - Угловой
63'
Угловой
Сток Сити U21 - Угловой
67'
Угловой
Сток Сити U21 - Угловой
86'
Угловой
Вест Бромвич U21 - Угловой
90+2'
Угловой
Вест Бромвич U21 - Угловой

Превью матча Сток Сити U21 — Вест Бромвич U21

Команда Сток Сити U21 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-15. Команда Вест Бромвич U21, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-20. Команда Сток Сити U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Вест Бромвич U21 забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Сток Сити U21 Сток Сити U21
50%
Вест Бромвич U21 Вест Бромвич U21
50%
Атаки
37
56
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
11
11
Удары в створ ворот
3
5
Игры 8 тур
02.11.2025
Сток Сити U21
1:1
Вест Бромвич U21
Отменен
01.11.2025
Ливерпуль (21)
4:2
Мидлсбро U21
Отменен
01.11.2025
Тоттенхэм U21
1:2
Саутгемптон U21
Завершен
31.10.2025
Ипсвич Таун (21)
1:0
Ньюкасл U21
Завершен
31.10.2025
Бернли (21)
0:2
Бирмингем Сити (21)
Завершен
31.10.2025
Дерби Каунти (21)
0:3
Норвич U21
Завершен
31.10.2025
Ман Сити U21
4:0
Лестер
Завершен
31.10.2025
Манчестер Юнайтед (21)
0:4
Блэкберн Роверс (21)
Завершен
31.10.2025
Астон Вилла U21
0:2
Кристал Пэлэс (21)
Завершен
31.10.2025
Эвертон U21
1:0
Челси U21
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Ильвес Ильвес
11 Ноября
21:30
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
Бней Герцлия Бней Герцлия
11 Ноября
22:30
Париж Париж
Панатинаикос Панатинаикос
11 Ноября
23:00
Фенербахче Фенербахче
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
11 Ноября
22:00
Цюрих Лайонс Цюрих Лайонс
КалПа КалПа
11 Ноября
21:45
Валенсия Валенсия
Реал Мадрид Реал Мадрид
11 Ноября
22:30
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
Баскония Баскония
11 Ноября
22:05
Донкастер Донкастер
Брэдфорд Брэдфорд
11 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA