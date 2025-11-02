Превью матча Сток Сити U21 — Вест Бромвич U21

Команда Сток Сити U21 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-15. Команда Вест Бромвич U21, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-20. Команда Сток Сити U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Вест Бромвич U21 забивает 2, пропускает 2.