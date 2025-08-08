08.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: Унион Кокле — Aguilas de la U, 4 тур . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Virgilio Tejeira.
МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Virgilio Tejeira
Панама. Лига Prom. Футбол
Унион Кокле
56'
Завершен
1 : 0
08 августа 2025
Текстовая трансляция
2'
Унион Кокле - Угловой
4'
Унион Кокле - Угловой
12'
Унион Кокле - Угловой
13'
Унион Кокле - Угловой
15'
Унион Кокле - Угловой
16'
Унион Кокле - Угловой
25'
Унион Кокле - Угловой
26'
Унион Кокле - Угловой
26'
Унион Кокле - Угловой
39'
Aguilas de la U - Угловой
44'
Унион Кокле - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
56'
Унион Кокле - 1-ый Гол
62'
Унион Кокле - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча Унион Кокле — Aguilas de la U
Статистика матча
Владение мячом
45%
55%
Атаки
59
76
Угловые
11
1
Удары мимо ворот
2
4
Удары в створ ворот
11
0
