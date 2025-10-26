Смотреть онлайн Колима - Симарронес 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Колима — Симарронес, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico Universitario de Colima.
Превью матча Колима — Симарронес
Команда Колима в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-11. Команда Симарронес, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-4. Команда Колима в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Симарронес забивает 1, пропускает 0.