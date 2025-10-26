Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Колима - Симарронес 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Сегунда Дивизион: КолимаСимарронес, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico Universitario de Colima.

МСК, 10 тур, Стадион: Estadio Olimpico Universitario de Colima
Мексика - Сегунда Дивизион
Колима
Завершен
0 : 0
26 октября 2025
Симарронес
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Текстовая трансляция
21'
Угловой
Колима - Угловой
36'
Угловой
Симарронес - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
55'
Угловой
Колима - Угловой
58'
Угловой
Колима - Угловой
89'
Угловой
Симарронес - Угловой
90'
Угловой
Симарронес - Угловой
90+1'
Угловой
Симарронес - Угловой

Превью матча Колима — Симарронес

Команда Колима в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-11. Команда Симарронес, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-4. Команда Колима в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Симарронес забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
0
Игры 10 тур
28.10.2025
Racing de Veracruz
2:0
Монтанесес
Завершен
27.10.2025
Neza FC
2:1
Канонерос Марина
Завершен
26.10.2025
Колима
0:0
Симарронес
Завершен
26.10.2025
Кордобес
0:1
Лобос УЛМХ
Завершен
26.10.2025
Киервос
1:3
Спортинг Канами
Завершен
26.10.2025
Chapulineros de Oaxaca
3:1
Интер Плэйа дел Кармен
Завершен
25.10.2025
Универсидад Гуадалаяра II
2:1
Минерос де Фреснилло
Завершен
25.10.2025
Tigres de Álica FC
1:0
Текос
Завершен
25.10.2025
Зитакуаро
1:1
Чильпансинго
Завершен
25.10.2025
Atletico Hidalgo
0:2
Real Apodaca FC
Завершен
25.10.2025
Альконес Сапопан
4:3
Гавиланес ФК Матаморос
Завершен
24.10.2025
Коррекаминос II
0:0
Zacatepec FC
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA