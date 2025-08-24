24.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Колима — Тритонес Вальярта, 1 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico Universitario de Colima.
МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Olimpico Universitario de Colima
Мексика - Сегунда Дивизион
Завершен
0 : 2
24 августа 2025
Тритонес Вальярта
7'
85'
Текстовая трансляция
7'
Колима - Угловой
7'
Тритонес Вальярта MFC - 1-ый Гол
38'
Колима - Угловой
69'
Тритонес Вальярта MFC - Угловой
84'
Тритонес Вальярта MFC - Угловой
85'
Тритонес Вальярта MFC - 2-ой Гол
90+1'
Колима - Угловой
Превью матча Колима — Тритонес Вальярта
История последних встреч
Колима
Тритонес Вальярта
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
11.01.2026
Тритонес Вальярта
1:0
Колима
Статистика матча
Атаки
56
66
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
1
4
