Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.08.2025

Смотреть онлайн Колима - Тритонес Вальярта 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Сегунда Дивизион: КолимаТритонес Вальярта, 1 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico Universitario de Colima.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Olimpico Universitario de Colima
Мексика - Сегунда Дивизион
Колима
Завершен
0 : 2
24 августа 2025
Тритонес Вальярта
7'
85'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Тритонес Вальярта MFC icon
7'
Счет после первого тайма 0:1
Тритонес Вальярта MFC icon
85'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Колима - Угловой
7'
Тритонес Вальярта MFC - 1-ый Гол
38'
Угловой
Колима - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
69'
Угловой
Тритонес Вальярта MFC - Угловой
84'
Угловой
Тритонес Вальярта MFC - Угловой
85'
Тритонес Вальярта MFC - 2-ой Гол
90+1'
Угловой
Колима - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Колима — Тритонес Вальярта

История последних встреч

Колима
Колима
Тритонес Вальярта
Колима
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
11.01.2026
Тритонес Вальярта
Тритонес Вальярта
1:0
Колима
Колима
Обзор

Статистика матча

Атаки
56
66
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
2
1
Удары в створ ворот
1
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Болонья Болонья
Удинезе Удинезе
23 Февраля
22:45
Алавес Алавес
Хирона Хирона
23 Февраля
23:00
Эвертон Эвертон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
23 Февраля
23:00
Team Liquid Team Liquid
Team Falcons Team Falcons
23 Февраля
22:30
Шемрок Шемрок
Дундалк Дундалк
23 Февраля
23:00
Уолсолл Уолсолл
Милтон Кинс Донз Милтон Кинс Донз
23 Февраля
23:00
Челмсфорд Челмсфорд
Хемел Хэмпстед Хемел Хэмпстед
23 Февраля
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA