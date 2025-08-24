24.08.2025
Смотреть онлайн Закатекас - Лос-Кабос Юнайтед 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Закатекас — Лос-Кабос Юнайтед, 1 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Universitario Unidad Deportiva Norte.
МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Universitario Unidad Deportiva Norte
Мексика - Сегунда Дивизион
Закатекас
12'
Завершен
1 : 2
24 августа 2025
Лос-Кабос Юнайтед
71'
74'
Закатекас
12'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
12'
Закатекас - 1-ый Гол
34'
Закатекас - Незабитый пенальти
35'
Лос-Кабос Юнайтед - Угловой
37'
Лос-Кабос Юнайтед - Угловой
41'
Лос-Кабос Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
70'
Закатекас - Угловой
71'
Лос-Кабос Юнайтед - 2-ой Гол
74'
Лос-Кабос Юнайтед - 3-ий Гол
86'
Закатекас - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Закатекас — Лос-Кабос Юнайтед
Статистика матча
Атаки
46
36
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
1
0
Удары в створ ворот
1
2
Комментарии к матчу