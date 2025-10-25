Смотреть онлайн Универсидад Гуадалаяра II - Минерос де Фреснилло 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Универсидад Гуадалаяра II — Минерос де Фреснилло, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Club Deportivo UDG.
Превью матча Универсидад Гуадалаяра II — Минерос де Фреснилло
Команда Универсидад Гуадалаяра II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 5-7. Команда Минерос де Фреснилло, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-16. Команда Универсидад Гуадалаяра II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Минерос де Фреснилло забивает 1, пропускает 2.