25.10.2025

Смотреть онлайн Универсидад Гуадалаяра II - Минерос де Фреснилло 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Сегунда Дивизион: Универсидад Гуадалаяра IIМинерос де Фреснилло, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Club Deportivo UDG.

МСК, 10 тур, Стадион: Club Deportivo UDG
Мексика - Сегунда Дивизион
Универсидад Гуадалаяра II
11'
80'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Минерос де Фреснилло
22'
Универсидад Гуадалаяра II icon
11'
Минерос де Фреснилло icon
22'
Счет после первого тайма 1:1
Универсидад Гуадалаяра II icon
80'
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Универсидад Гуадалаяра II - Угловой
7'
Угловой
Универсидад Гуадалаяра II - Угловой
11'
Угловой
Универсидад Гуадалаяра II - Угловой
11'
Универсидад Гуадалаяра II - 1-ый Гол
22'
Минерос де Фреснилло - 2-ой Гол
26'
Угловой
Универсидад Гуадалаяра II - Угловой
33'
Угловой
Минерос де Фреснилло - Угловой
35'
Угловой
Минерос де Фреснилло - Угловой
39'
Угловой
Минерос де Фреснилло - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
50'
Угловой
Универсидад Гуадалаяра II - Угловой
52'
Угловой
Минерос де Фреснилло - Угловой
53'
Угловой
Минерос де Фреснилло - Угловой
57'
Угловой
Минерос де Фреснилло - Угловой
62'
Угловой
Универсидад Гуадалаяра II - Угловой
67'
Угловой
Минерос де Фреснилло - Угловой
75'
Угловой
Универсидад Гуадалаяра II - Угловой
80'
Универсидад Гуадалаяра II - 3-ий Гол
85'
Угловой
Минерос де Фреснилло - Угловой
88'
Угловой
Минерос де Фреснилло - Угловой
90+2'
Угловой
Минерос де Фреснилло - Угловой

Превью матча Универсидад Гуадалаяра II — Минерос де Фреснилло

Команда Универсидад Гуадалаяра II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 5-7. Команда Минерос де Фреснилло, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-16. Команда Универсидад Гуадалаяра II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Минерос де Фреснилло забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Универсидад Гуадалаяра II Универсидад Гуадалаяра II
50%
Минерос де Фреснилло Минерос де Фреснилло
50%
Атаки
86
90
Угловые
7
10
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
2
3
