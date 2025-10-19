Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Закатекас - Алакранес 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Сегунда Дивизион: ЗакатекасАлакранес, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Universitario Unidad Deportiva Norte.

МСК, 9 тур, Стадион: Estadio Universitario Unidad Deportiva Norte
Мексика - Сегунда Дивизион
Закатекас
Завершен
0 : 5
19 октября 2025
Алакранес
40'
50'
66'
73'
83'
Алакранес icon
40'
Счет после первого тайма 0:1
Алакранес icon
50'
Алакранес icon
66'
Алакранес icon
73'
Алакранес icon
83'
Матч закончился со счётом 0:5
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Алакранес - Угловой
13'
Угловой
Алакранес - Угловой
17'
Угловой
Алакранес - Угловой
29'
Угловой
Алакранес - Угловой
40'
Алакранес - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
50'
Алакранес - 2-ой Гол
55'
Угловой
Закатекас - Угловой
65'
Угловой
Алакранес - Угловой
66'
Алакранес - 3-ий Гол
73'
Алакранес - 4-ый Гол
79'
Угловой
Алакранес - Угловой
83'
Алакранес - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:5

Превью матча Закатекас — Алакранес

Команда Закатекас в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-8. Команда Алакранес, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-8. Команда Закатекас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Алакранес забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
79
55
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
0
9
Игры 9 тур
20.10.2025
ACF Zapotlanejo
1:3
Ла-Пьедад
Завершен
20.10.2025
Real Apodaca FC
3:1
Кордобес
Завершен
19.10.2025
Монтанесес
2:0
Tapachula Soconusco FC
Завершен
19.10.2025
Ensenada FC
1:0
Колима
Завершен
19.10.2025
Лобос УЛМХ
0:1
Альконес Сапопан
Завершен
19.10.2025
Гавиланес ФК Матаморос
1:0
Киервос
Завершен
19.10.2025
Спортинг Канами
1:0
Коррекаминос II
Завершен
19.10.2025
Закатекас
0:5
Алакранес
Завершен
18.10.2025
Пионерос
1:0
Neza FC
Завершен
18.10.2025
Симарронес
1:0
Универсидад Гуадалаяра II
Завершен
Комментарии к матчу
