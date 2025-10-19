Смотреть онлайн Закатекас - Алакранес 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Закатекас — Алакранес, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Universitario Unidad Deportiva Norte.
Превью матча Закатекас — Алакранес
Команда Закатекас в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-8. Команда Алакранес, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-8. Команда Закатекас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Алакранес забивает 2, пропускает 1.