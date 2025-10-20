Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн ACF Zapotlanejo - Ла-Пьедад 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Сегунда Дивизион: ACF ZapotlanejoЛа-Пьедад, 9 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Мексика - Сегунда Дивизион
ACF Zapotlanejo
58'
Завершен
1 : 3
20 октября 2025
Ла-Пьедад
3'
20'
90+4'
Смотреть онлайн
Ла-Пьедад icon
3'
Ла-Пьедад icon
20'
Счет после первого тайма 0:2
ACF Zapotlanejo icon
58'
Ла-Пьедад icon
90+4'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Ла-Пьедад - Угловой
3'
Ла-Пьедад - 1-ый Гол
6'
Угловой
Ла-Пьедад - Угловой
15'
Угловой
ACF Zapotlanejo - Угловой
16'
Угловой
ACF Zapotlanejo - Угловой
16'
Угловой
ACF Zapotlanejo - Угловой
20'
Ла-Пьедад - 2-ой Гол
25'
Угловой
ACF Zapotlanejo - Угловой
30'
Угловой
ACF Zapotlanejo - Угловой
30'
Угловой
ACF Zapotlanejo - Угловой
45'
Угловой
ACF Zapotlanejo - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
47'
Угловой
ACF Zapotlanejo - Угловой
54'
Угловой
ACF Zapotlanejo - Угловой
58'
ACF Zapotlanejo - 3-ий Гол
78'
Угловой
Ла-Пьедад - Угловой
80'
Угловой
Ла-Пьедад - Угловой
88'
Угловой
Ла-Пьедад - Угловой
90+1'
Угловой
Ла-Пьедад - Угловой
90+4'
Ла-Пьедад - Незабитый пенальти
90+4'
Ла-Пьедад - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча ACF Zapotlanejo — Ла-Пьедад

Команда ACF Zapotlanejo в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-16.

Статистика матча

Атаки
42
24
Угловые
9
6
Удары мимо ворот
8
12
Удары в створ ворот
2
10
Игры 9 тур
20.10.2025
ACF Zapotlanejo
1:3
Ла-Пьедад
Завершен
20.10.2025
Real Apodaca FC
3:1
Кордобес
Завершен
19.10.2025
Монтанесес
2:0
Tapachula Soconusco FC
Завершен
19.10.2025
Ensenada FC
1:0
Колима
Завершен
19.10.2025
Лобос УЛМХ
0:1
Альконес Сапопан
Завершен
19.10.2025
Гавиланес ФК Матаморос
1:0
Киервос
Завершен
19.10.2025
Спортинг Канами
1:0
Коррекаминос II
Завершен
19.10.2025
Закатекас
0:5
Алакранес
Завершен
18.10.2025
Пионерос
1:0
Neza FC
Завершен
18.10.2025
Симарронес
1:0
Универсидад Гуадалаяра II
Завершен
