12.10.2025
МСК, 8 тур
Мексика - Сегунда Дивизион
Завершен
0 : 0
12 октября 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
12'
Селая - Угловой
46'
Chapulineros de Oaxaca - Угловой
52'
Селая - Угловой
53'
Селая - Угловой
55'
Chapulineros de Oaxaca - Угловой
86'
Селая - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
53%
Атаки
82
62
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
4
1
Игры 8 тур
00:30
2:1
09.11.2025
1:2
09.11.2025
4:1
08.11.2025
1:0
14.10.2025
0:1
13.10.2025
1:1
12.10.2025
-:-
12.10.2025
1:0
12.10.2025
1:1
12.10.2025
3:2
12.10.2025
0:5
12.10.2025
3:0
12.10.2025
2:2
12.10.2025
3:1
12.10.2025
0:1
12.10.2025
0:0
12.10.2025
2:0
11.10.2025
1:0
11.10.2025
1:2
11.10.2025
1:0
10.10.2025
4:0
