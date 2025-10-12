Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион : Racing de Veracruz — Héroes de Zaci FC , 8 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

Превью матча Racing de Veracruz — Héroes de Zaci FC

Команда Racing de Veracruz в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-2. Команда Héroes de Zaci FC, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-5. Команда Racing de Veracruz в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Héroes de Zaci FC забивает 2, пропускает 1.