Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Ла-Пьедад - Алакранес 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Сегунда Дивизион: Ла-ПьедадАлакранес, 8 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Juan N. Lopez.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Juan N. Lopez
Мексика - Сегунда Дивизион
Ла-Пьедад
Завершен
0 : 5
12 октября 2025
Алакранес
23'
30'
56'
59'
72'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Алакранес icon
23'
Алакранес icon
30'
Счет после первого тайма 0:2
Алакранес icon
56'
Алакранес icon
59'
Алакранес icon
72'
Матч закончился со счётом 0:5
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Алакранес - Угловой
23'
Алакранес - 1-ый Гол
26'
Угловой
Алакранес - Угловой
30'
Алакранес - 2-ой Гол
33'
Угловой
Ла-Пьедад - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
51'
Угловой
Алакранес - Угловой
56'
Алакранес - 3-ий Гол
59'
Алакранес - 4-ый Гол
64'
Угловой
Ла-Пьедад - Угловой
67'
Угловой
Ла-Пьедад - Угловой
72'
Алакранес - 5-ый Гол
86'
Угловой
Алакранес - Угловой
Матч закончился со счётом 0:5

Превью матча Ла-Пьедад — Алакранес

Статистика матча

Владение мячом
Ла-Пьедад Ла-Пьедад
49%
Алакранес Алакранес
51%
Атаки
90
94
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
3
8
Игры 8 тур
10.11.2025
Acámbaro FC
4:5
Ураканес Искальи
Завершен
09.11.2025
КД Ауенсе
1:2
Gorilas de Juanacatlán
Завершен
09.11.2025
Артесанос Метепек
4:1
FC Racing
Завершен
08.11.2025
КД Поза Рика
1:0
Dragones de Oaxaca
Завершен
14.10.2025
Tigres de Álica FC
0:1
Минерос де Фреснилло
Завершен
13.10.2025
Neza FC
1:1
ФК Хагуарес де Чьяпас
Завершен
12.10.2025
Лос-Кабос Юнайтед
-:-
Симарронес
Отложен
12.10.2025
Лобос УЛМХ
1:0
Гавиланес ФК Матаморос
Завершен
12.10.2025
Клуб Калор
1:1
Спортинг Канами
Завершен
12.10.2025
Racing de Veracruz
3:2
Héroes de Zaci FC
Завершен
12.10.2025
Ла-Пьедад
0:5
Алакранес
Завершен
12.10.2025
Депортива Венадос
3:0
Монтанесес
Завершен
12.10.2025
Тритонес Вальярта
2:2
Guerreros de Autlán
Завершен
12.10.2025
Кордобес
3:1
Чильпансинго
Завершен
12.10.2025
Альконес Сапопан
0:1
Real Apodaca FC
Завершен
12.10.2025
Chapulineros de Oaxaca
0:0
Селая
Завершен
12.10.2025
Dragones Toluca
2:0
Пионерос
Завершен
11.10.2025
Текос
1:0
Закатекас
Завершен
11.10.2025
Atletico Hidalgo
1:2
Буллс Сантьяго Нуэво Леон
Завершен
11.10.2025
Зитакуаро
1:0
Zacatepec FC
Завершен
10.10.2025
Коррекаминос II
4:0
Киервос
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA