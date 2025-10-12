12.10.2025
Смотреть онлайн Ла-Пьедад - Алакранес 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Ла-Пьедад — Алакранес, 8 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Juan N. Lopez.
МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Juan N. Lopez
Мексика - Сегунда Дивизион
Текстовая трансляция
6'
Алакранес - Угловой
23'
Алакранес - 1-ый Гол
26'
Алакранес - Угловой
30'
Алакранес - 2-ой Гол
33'
Ла-Пьедад - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
51'
Алакранес - Угловой
56'
Алакранес - 3-ий Гол
59'
Алакранес - 4-ый Гол
64'
Ла-Пьедад - Угловой
67'
Ла-Пьедад - Угловой
72'
Алакранес - 5-ый Гол
86'
Алакранес - Угловой
Матч закончился со счётом 0:5
Превью матча Ла-Пьедад — Алакранес
Статистика матча
Игры 8 тур
10.11.2025
4:5
09.11.2025
1:2
09.11.2025
4:1
08.11.2025
1:0
14.10.2025
0:1
13.10.2025
1:1
12.10.2025
-:-
12.10.2025
1:0
12.10.2025
1:1
12.10.2025
3:2
12.10.2025
0:5
12.10.2025
3:0
12.10.2025
2:2
12.10.2025
3:1
12.10.2025
0:1
12.10.2025
0:0
12.10.2025
2:0
11.10.2025
1:0
11.10.2025
1:2
11.10.2025
1:0
10.10.2025
4:0
Комментарии к матчу