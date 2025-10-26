26.10.2025
Смотреть онлайн Chapulineros de Oaxaca - Интер Плэйа дел Кармен 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Chapulineros de Oaxaca — Интер Плэйа дел Кармен, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК, 10 тур
Мексика - Сегунда Дивизион
Chapulineros de Oaxaca
13'
64'
67'
Завершен
3 : 1
26 октября 2025
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,2
Текстовая трансляция
13'
Chapulineros de Oaxaca - 1-ый Гол
21'
Chapulineros de Oaxaca - Угловой
58'
Chapulineros de Oaxaca - Угловой
62'
Chapulineros de Oaxaca - Угловой
64'
Chapulineros de Oaxaca - 2-ой Гол
67'
Chapulineros de Oaxaca - 3-ий Гол
78'
Интер Плэйа дел Кармен - Угловой
86'
Интер Плэйа дел Кармен - 4-ый Гол
Превью матча Chapulineros de Oaxaca — Интер Плэйа дел Кармен
Статистика матча
Атаки
81
87
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
5
3
