Смотреть онлайн Депортива Венадос - Монтанесес 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Депортива Венадос — Монтанесес, 8 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alonso Diego Molina.
Превью матча Депортива Венадос — Монтанесес
Команда Депортива Венадос в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-4. Команда Монтанесес, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-6. Команда Депортива Венадос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Монтанесес забивает 1, пропускает 1.