12.10.2025

Смотреть онлайн Депортива Венадос - Монтанесес 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Сегунда Дивизион: Депортива ВенадосМонтанесес, 8 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alonso Diego Molina.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Alonso Diego Molina
Мексика - Сегунда Дивизион
Депортива Венадос
3'
37'
45'
Завершен
3 : 0
12 октября 2025
Монтанесес
Смотреть онлайн
Депортива Венадос icon
3'
Депортива Венадос icon
37'
Депортива Венадос icon
45'
Счет после первого тайма 3:0
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Депортива Венадос - Угловой
3'
Депортива Венадос - 1-ый Гол
7'
Угловой
Депортива Венадос - Угловой
31'
Угловой
Монтанесес - Угловой
37'
Угловой
Депортива Венадос - Угловой
37'
Депортива Венадос - 2-ой Гол
41'
Угловой
Депортива Венадос - Угловой
45'
Депортива Венадос - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0
65'
Угловой
Монтанесес - Угловой
80'
Угловой
Депортива Венадос - Угловой
90+2'
Угловой
Монтанесес - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Депортива Венадос — Монтанесес

Команда Депортива Венадос в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-4. Команда Монтанесес, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-6. Команда Депортива Венадос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Монтанесес забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Депортива Венадос Депортива Венадос
45%
Монтанесес Монтанесес
55%
Атаки
64
57
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
7
12
Удары в створ ворот
9
4
Игры 8 тур
00:30
Acámbaro FC
2:1
Ураканес Искальи
Завершен
09.11.2025
КД Ауенсе
1:2
Gorilas de Juanacatlán
Завершен
09.11.2025
Артесанос Метепек
4:1
FC Racing
Завершен
08.11.2025
КД Поза Рика
1:0
Dragones de Oaxaca
Завершен
14.10.2025
Tigres de Álica FC
0:1
Минерос де Фреснилло
Завершен
13.10.2025
Neza FC
1:1
ФК Хагуарес де Чьяпас
Завершен
12.10.2025
Лос-Кабос Юнайтед
-:-
Симарронес
Отложен
12.10.2025
Лобос УЛМХ
1:0
Гавиланес ФК Матаморос
Завершен
12.10.2025
Клуб Калор
1:1
Спортинг Канами
Завершен
12.10.2025
Racing de Veracruz
3:2
Héroes de Zaci FC
Завершен
12.10.2025
Ла-Пьедад
0:5
Алакранес
Завершен
12.10.2025
Депортива Венадос
3:0
Монтанесес
Завершен
12.10.2025
Тритонес Вальярта
2:2
Guerreros de Autlán
Завершен
12.10.2025
Кордобес
3:1
Чильпансинго
Завершен
12.10.2025
Альконес Сапопан
0:1
Real Apodaca FC
Завершен
12.10.2025
Chapulineros de Oaxaca
0:0
Селая
Завершен
12.10.2025
Dragones Toluca
2:0
Пионерос
Завершен
11.10.2025
Текос
1:0
Закатекас
Завершен
11.10.2025
Atletico Hidalgo
1:2
Буллс Сантьяго Нуэво Леон
Завершен
11.10.2025
Зитакуаро
1:0
Zacatepec FC
Завершен
10.10.2025
Коррекаминос II
4:0
Киервос
Завершен
Комментарии к матчу
