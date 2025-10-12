Смотреть онлайн Dragones Toluca - Пионерос 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Dragones Toluca — Пионерос, 8 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ciudad Deportiva de Mexicali.
Превью матча Dragones Toluca — Пионерос
Команда Dragones Toluca в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-10. Команда Пионерос, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-5. Команда Dragones Toluca в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Пионерос забивает 1, пропускает 1.