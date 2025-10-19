Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Монтанесес - Tapachula Soconusco FC 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Сегунда Дивизион: МонтанесесTapachula Soconusco FC, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Socum.

МСК, 9 тур, Стадион: Estadio Socum
Мексика - Сегунда Дивизион
Монтанесес
54'
90+1'
Завершен
2 : 0
19 октября 2025
Tapachula Soconusco FC
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Монтанесес icon
54'
Монтанесес icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Монтанесес - Угловой
33'
Угловой
Tapachula Soconusco FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
Tapachula Soconusco FC - Угловой
54'
Монтанесес - 1-ый Гол
57'
Угловой
Монтанесес - Угловой
90+1'
Монтанесес - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Монтанесес — Tapachula Soconusco FC

Команда Монтанесес в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-9. Команда Tapachula Soconusco FC, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-7. Команда Монтанесес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Tapachula Soconusco FC забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Монтанесес Монтанесес
49%
Tapachula Soconusco FC Tapachula Soconusco FC
51%
Атаки
65
69
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
6
0
Игры 9 тур
20.10.2025
ACF Zapotlanejo
1:3
Ла-Пьедад
Завершен
20.10.2025
Real Apodaca FC
3:1
Кордобес
Завершен
19.10.2025
Монтанесес
2:0
Tapachula Soconusco FC
Завершен
19.10.2025
Ensenada FC
1:0
Колима
Завершен
19.10.2025
Лобос УЛМХ
0:1
Альконес Сапопан
Завершен
19.10.2025
Гавиланес ФК Матаморос
1:0
Киервос
Завершен
19.10.2025
Спортинг Канами
1:0
Коррекаминос II
Завершен
19.10.2025
Закатекас
0:5
Алакранес
Завершен
18.10.2025
Пионерос
1:0
Neza FC
Завершен
18.10.2025
Симарронес
1:0
Универсидад Гуадалаяра II
Завершен
Комментарии к матчу
