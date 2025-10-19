Смотреть онлайн Монтанесес - Tapachula Soconusco FC 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - Сегунда Дивизион: Монтанесес — Tapachula Soconusco FC, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Socum.
Превью матча Монтанесес — Tapachula Soconusco FC
Команда Монтанесес в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-9. Команда Tapachula Soconusco FC, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-7. Команда Монтанесес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Tapachula Soconusco FC забивает 1, пропускает 1.