27.10.2025

Смотреть онлайн Neza FC - Канонерос Марина 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - Сегунда Дивизион: Neza FCКанонерос Марина, 10 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 10 тур
Мексика - Сегунда Дивизион
Neza FC
48'
68'
Завершен
2 : 1
27 октября 2025
Канонерос Марина
90'
Счет после первого тайма 0:0
Neza FC icon
48'
Neza FC icon
68'
Канонерос Марина icon
90'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
18'
Угловой
Канонерос Марина - Угловой
45+2'
Угловой
Neza FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Neza FC - 1-ый Гол
50'
Угловой
Канонерос Марина - Угловой
55'
Угловой
Канонерос Марина - Угловой
64'
Угловой
Канонерос Марина - Угловой
68'
Neza FC - 2-ой Гол
74'
Угловой
Канонерос Марина - Угловой
80'
Угловой
Канонерос Марина - Угловой
90'
Канонерос Марина - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Neza FC — Канонерос Марина

Команда Neza FC в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 9-13.

Статистика матча

Владение мячом
Neza FC Neza FC
46%
Канонерос Марина Канонерос Марина
54%
Атаки
123
121
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
5
7
Игры 10 тур
28.10.2025
Racing de Veracruz
2:0
Монтанесес
Завершен
27.10.2025
Neza FC
2:1
Канонерос Марина
Завершен
26.10.2025
Колима
0:0
Симарронес
Завершен
26.10.2025
Кордобес
0:1
Лобос УЛМХ
Завершен
26.10.2025
Киервос
1:3
Спортинг Канами
Завершен
26.10.2025
Chapulineros de Oaxaca
3:1
Интер Плэйа дел Кармен
Завершен
25.10.2025
Универсидад Гуадалаяра II
2:1
Минерос де Фреснилло
Завершен
25.10.2025
Tigres de Álica FC
1:0
Текос
Завершен
25.10.2025
Зитакуаро
1:1
Чильпансинго
Завершен
25.10.2025
Atletico Hidalgo
0:2
Real Apodaca FC
Завершен
25.10.2025
Альконес Сапопан
4:3
Гавиланес ФК Матаморос
Завершен
24.10.2025
Коррекаминос II
0:0
Zacatepec FC
Завершен
