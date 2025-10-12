Превью матча Тритонес Вальярта — Guerreros de Autlán

Команда Тритонес Вальярта в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-6. Команда Guerreros de Autlán, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-2. Команда Тритонес Вальярта в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Guerreros de Autlán забивает 0, пропускает 0.